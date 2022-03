Via Gramsci, disturbano i clienti nel parcheggio del centro commerciale: nei guai 5 giovani

Disturbavano i clienti nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale "Le Officine" di via Gramsci. Cinque giovani sono finiti nei guai ieri mattina, 16 marzo, intorno alle 10.30, dopo l'intervento della squadra Volanti. All'arrivo degli equipaggi della Polizia di stato alcuni ragazzi sono scappati dal parcheggio in direzione degli ingressi alla galleria degli esercizi commerciali.

Gli agenti in divisa a quel punto hanno effettuato un controllo accurato nella galleria in questione e giunti all'interno dei bagni pubblici, hanno notato la porta del bagno adibito ai portatori di handicap chiusa a chiave. Dopo aver bussato più volte, la porta è stata aperta e dentro c'erano cinque ragazzi. A quel punto i giovani sono stati condotti in Questura al fine di poter contattare i rispettivi genitori e raccontare quanto accaduto. In particolare secondo la ricostruzione dei fatti, i giovani dopo aver mangiato e bevuto all’interno del parcheggio lasciando tutti i rifiuti per terra, probabilmente per fare colpo sulle ragazze presenti nel gruppo, hanno iniziato a fare alcune flessioni salendo sul cofano di un’auto. In Questura i giovani sono stati identificati compiutamente e fotosegnalati e successivamente sono stati affidati ai rispettivi genitori. La posizione dei giovani verrà valutata per valutare l’adozione di provvedimenti quali ad esempio misure di prevenzione di carattere personale come il foglio di via obbligatorio o l’avviso orale.