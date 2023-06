Via Imbriani, sveglia i condomini bussando alle porte e grida frasi senza senso: denunciato

Intorno alle ore 23, le volanti su deposizione della sala operativa sono intervenute in via Imbriani in seguito a una segnalazione di uno straniero molesto intento a bussare alle porte delle abitazioni. Giunti sul posto i poliziotti hanno subito individuato il soggetto segnalato che, al momento dell’intervento, urlava in strada frasi prive di senso. Lo stesso inoltre si è presentato in evidente stato psicofisico alterato dovuto al presumibile abuso di sostanze alcooliche. La persona sprovvista di documenti, è stata accompagnata in Questura dove è stata identificata: si tratta di un 39enne ugandese in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Il soggetto, al termine dell’attività di identificazione è stato sanzionato per ubriachezza molesta.