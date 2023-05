Dramma in via Imbriani, uomo accoltellato alla gola: è in rianimazione

Dramma oggi pomeriggio, 7 maggio. Attimi concitati in via Imbriani, all'altezza del civico 44. Nel pomeriggio un tunisino è stato ferito con dei cocci di bottiglia alla gola da un suo connazionale. La rissa sarebbe sfociata in seguito a un regolamento di conti. La vittima è in condizioni gravissime, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale di Parma. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri di Parma che stanno cercando di fare luce sull'accaduto.

In aggiornamento