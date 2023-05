Dramma in via Imbriani, uomo accoltellato nel pomeriggio: è in rianimazione

Dramma oggi pomeriggio, 7 maggio. Attimi concitati in via Imbriani, all'altezza del civico 44. Nel pomeriggio un uomo è stato accoltellato per cause ancora in corso d'accertamento. Sarebbe in condizioni gravi, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale di Parma.

sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine che stanno cercando di fare luce sull'accaduto e per capire cosa sia effettivamente successo. Secondo le prime sommarie informazioni, un uomo sarebbe stato accoltellato e ora versa in gravissime condizioni.

In aggiornamento