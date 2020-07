Via Lago Verde, si oppone al controllo della polizia: 28enne denunciato per resistenza

Si è opposto attivamente al controllo da parte dei poliziotti delle Volanti, arrivati sul posto dopo la segnalazione di una lite condominiale, ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato nella notte in via Lago Verde, nel quartiere Montanara: un 28enne ivoriano, con alle spalle numerosi precedenti penali, appena ha visto gli agenti ha iniziato ad urlare ed è stato poi accompagnato in Questura. Poco prima aveva intrapreso una lite con la sua compagna, che poi si trovava con lui in strada in buone condizioni di salute. Il confronto verbale non era degenerato in violenza. Un 27enne ivoriano, coinvolto nella lite e pluripregiudicato, è stato denunciato per inottemperanza del divieto di ritorno nel comune di Parma per tre anni.

