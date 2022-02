Via Langhirano, finisce con l'auto in un cortile e si schianta contro un muro

Incidente pazzesco stamattina poco prima delle 9 su strada Langhirano. Un ragazzo a bordo di un'auto, per evitare lo scontro con un altro mezzo, è uscito fuori strada andando a finire dentro un cortile e sbattendo con violenza contro un muro di contenimento. Per lui tanta paura e qualche contusione ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale.