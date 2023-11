Via Liguria, polizia e carabinieri in antisommossa sgomberano la palazzina occupata da 11 anni

E' in corso lo sgombero dell'edificio occupato di via Liguria a Parma. Sul posto le forze dell'ordine, in particolare carabinieri, polizia e finanza in tenuta antisommossa. Le operazioni di sgombero sono state portate a termine senza particolari problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico. Sul posto anche i dirigenti della Digos.

All'interno delle due palazzine occupate, al momento dello sgombero, c'erano 14 persone, tra cui 3 nuclei familiari senza minori. Sono in corso trattative con il Comune di Parma per cercare di trovare una soluzione d'emergenza per le persone che ora si trovano senza casa. Sul posto anche gli attivisti della Rete Diritti in Casa che, nel corso degli ultimi mesi hanno avviato una trattava con il Comune di Parma e la Prefettura per cercare una soluzione abitativa per le persone presenti all'interno delle abitazioni.

L'edificio era stato occupato nel 2012 da alcune famiglie senza casa dopo lo sgombero degli stabili via Bengasi. Si tratta di una palazzina di due piani all'angolo con viale Tanara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

IN AGGIORNAMENTO