Via Mantova, camion con bancali di legno prende fuoco: l'autista scende appena in tempo

Una squadra dei vigili del fuoco sta intervenendo per domare un incendio di un autoarticolato carico di bancali in legno in via Mantova alle porte della Città.

Il conducente del camion è riuscito a fermarsi a lato della strada nel momento in cui ha percepito il pericolo, a staccare il rimorchio e ad avvisare il 115.

La squadra della sede centrale con 1 APS, 2 ABP e 9 vigili sta operando per estinguere le fiamme che hanno avvolto il rimorchio utilizzando lo schiumogeno per domare le fiamme che garantisce una più efficacie e veloce risoluzione degl’incendio.

Il traffico su via Mantova è attualmente bloccato per agevolare l’intervento dei vigili del fuoco e tutelare l’incolumità dei passanti.