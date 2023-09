Paura in via Manzoni, cucciolo aggredito da un cane senza guinzaglio: è in fin di vita

Nuovo episodio di aggressione nei confronti di un cane. Dopo l'attacco e l'uccisione di un barboncino da parte di un rottweiler all'interno dell'area cani di via Bramante, nella mattinata di mercoledì 6 settembre in via Manzoni, nel quartiere Montanara a Parma, un cucciolo sarebbe stato azzannato da un secondo cane che, secondo le prime informazioni non avrebbe portato il guinzaglio. Il cane aggredito, che è stato accompagnato dal proprietario al pronto soccorso veterinario, sarebbe in condizioni critiche. Sono in corso accertamenti relativi all'esatta dinamica dell'episodio.

L'associazione di Controllo del Vicinato del quartiere Montanara ricorda che è necessario tenere i propri cani al guinzaglio, come previsto dalla normativa e che non esiste nessuna deroga in merito.

IN AGGIORNAMENTO