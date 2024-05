Via Marx, si fa strada l'ipotesi della premeditazione

Potrebbe essere stato premeditato il femminicidio di via Marx, avvenuto nelle prime ore della mattinata di mercoledì 15 maggio. La Procura della Repubblica di Parma ha infatti contestato la premeditazione al 76enne Giorgio Miodini, che ha sparato un colpo all'addome della moglie Silvana Bagatti, uccidendola sul colpo. Lo riporta la Gazzetta di Parma. Secondo le prime indagini, infatti, Miodini aveva si il porto d'arma ma non per il fucile che ha utilizzato per fare fuoco contro la donna. Nei prossimi giorni, poi, si svolgerà l'autopsia sul corpo di Silvana: l'esame autoptico permetterà di conoscere con precisione le cause del decesso anche se la ricostruzione sembra essere chiara. Silvana Bagatti è stata colpita dal marito con un fucile da caccia, con un solo colpo da distanza ravvicinata, mentre era ancora a letto.

Il femminicidio in via Marx: spara alla moglie 76enne

Il femminicidio è avvenuto al civico 21 di via Marx a Parma, nel quartiere San Lazzaro alle 8.30 di mercoledì 15 maggio. "Avrebbero chiamato me se fosse successo qualcosa" ricorda il nipote. E quella chiamata è arrivata: alle 8.40 di ieri. Poi la corsa sul posto, dove già erano presenti i carabinieri e la polizia. E' stato lo stesso Giorgio a chiamare il 112. Poi il fermo e l'arresto con l'accusa di omicidio volontario. L'arma del delitto è una carabina da caccia. La dinamica dell'omicidio è chiara agli inquirenti: il fuoco mortale contro la donna con la quale aveva vissuto per più di 45 anni, sempre nell'abitazione di via Marx, è partito poco prima delle 8.30. Un solo colpo che è stato fatale per Silvana, che al momento del delitto si trovava ancora a letto. I vicini di casa hanno raccontato di una situazione molto delicata, che andava avanti da anni. Giorgio aveva anche provato a chiedere aiuto ai servizi sociali. I parenti e i vicini parlano di una situazione che si stava facendo sempre più grave all'interno delle mura domestiche.