Via Mazzini: la rissa a bottigliate tra due gruppi di stranieri

La rissa andata in scena all'una e mezza della nottata tra sabato 1 e domenica 2 giugno in pieno centro a Parma avrebbe coinvolto alcuni gruppi di stranieri. La causa del confronto violento sarebbe da addebitarsi alla quantità di alcool nel sangue dei partecipanti: non ci sarebbe infatti un motivo scatenante. Secondo le prime ricostruzioni, effettuate dai poliziotti che sono arrivati sul posto insieme alle ambulanze del 118, lo scontro sarebbe partito tra via Mazzini e piazza Ghiaia, per poi estendersi in altre zone del centro storico. I sanitari del 118 avrebbe soccorso prima un 27enne tunisino e poi altre tre persone, due delle quali hanno riportato solo ferite lievi. In tutto quattro feriti, due di media gravità e due con contusioni. I due gruppetti si sarebbero affrontati a calci e pugni ma sarebbe spuntate anche bottiglie rotte, utilizzate come armi contro i rivali.