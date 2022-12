Via Montanara al buio per tre giorni, i ladri ne approfittano e svaligiano un appartamento

I ladri tornano a colpire nel quartiere Montanara, approfittando anche dell'assenza dell'illuminazione pubblica che ha interessato, per tre giorni, un tratto di via Montanara.

Nei giorni scorsi infatti alcuni malviventi, che devono ancora essere identificati, si sono introdotti all'interno di un condominio, poco prima della rotonda verso via Langhirano ed hanno svaligiato un'abitazione mentre i proprietari erano fuori. Le indagini sull'episodio sono in corso: gli inquirenti stanno cercando di ricostruire nel dettaglio il furto per arrivare all'identificazione dei responsabili, anche grazie all'ausilio delle immagini delle telecamere.

Nello specifico via Montanara è rimasta al buio dalla rotonda in corrispondenza con via Langhirano e fino a via Atleti Azzurri d'Italia. I problemi di illuminazione sono stati segnalati da tantissimi cittadini del quartiere, che hanno chiamato i numeri di emergenza.