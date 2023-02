Via Montanara, sfila gli pneumatici da un'auto in sosta: denunciato

Nella notte appena trascorsa, la pattuglia della Sezione Radiomobile di Parma ha incrociato, in via Emilio Lepido, un’auto che procedeva a velocità sostenuta nel senso opposto. Alla guida c'era un 30enne moldavo, residente in città ma con diversi precedenti di polizia. All’interno del mezzo erano presenti due pneumatici nuovi completi di cerchioni, per i quali non era in grado di fornire indicazioni sulla loro provenienza. Dopo le prime domande di rito da parte dei militari, l'uomo ha risposto con dichiarazioni poco credibili. I militari, dopo aver sottoposto a perquisizione il 30enne con esito negativo, hanno proceduto al controllo dell'auto dove sono stati rinvenuti degli arnesi atti allo scasso, nascosti sotto il sedile e nel portabagagli. Ormai scoperto ha ammesso di aver rubato gli pneumatici in via Montanara. Sul posto la pattuglia ha individuato l’autovettura, sollevata con un crick, a cui mancavano le ruote dal lato passeggero. Il 30enne accompagnato presso gli uffici è stato denunciato per ricettazione, porto di oggetti di oggetti atti a offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La refurtiva è stata immediatamente restituita al proprietario.