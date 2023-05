Via Montebello, 65enne spintonato e rapinato di 1.400 euro allo sportello bancomat

Altro episodio di truffa a Parma. Un uomo stava prelevando 1.400 euro dallo sportello bancomat di una banca ed è stato rapinato. E' successo ieri, 2 maggio, intorno alle ore 13. Un uomo di 65 anni è stato raggirato e rapinato, in via Montebello. Intorno alle 13.30 mentre si trovava presso lo sportello di un istituto di credito, intento a prelevare denaro, è stato avvicinato da una persona che, con modi sospetti, ha cercato di dargli qualche indicazione sulla modalità del prelievo. Poi, una volta che il 65enne ha prelevato la somma di 1.400 euro dallo sportello automatico, il truffatore è riuscito a portargli via il denaro dopo averlo spintonato. Poi è scappato via.

I consigli della polizia di stato per evitare le truffe

La vittima ha immediatamente chiamato la polizia: gli agenti delle volanti si sono messi a caccia del rapinatore. Visionate le immagini che, insieme alle descrizioni, daranno importanti indizi per risalire al responsabile del reato. L'uomo si è subito accorto che si trattava di una truffa, ma quando ha cercato di recuperare il denaro, è stato spintonato dal malvivente.