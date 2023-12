Via Morigi, operaio si ferisce alla mano con un macchinario: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 3 dicembre a Parma in via Morigi. Secondo le prime informazioni un operaio che stava lavorando all'interno di un'azienda si sarebbe ferito mentre utilizzava un macchinario. I primi accertamenti parlano di una ferita alla mano. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Gli operatori del 115 sono sul posto per mettere in sicurezza l'area di lavoro. L'operaio, che ha riportato ferite di media gravità, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli operatori della Medicina del Lavoro che hanno effettuato un sopralluogo.

IN AGGIORNAMENTO