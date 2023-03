Choc in via Nenni, cane attacca e uccide un altro cane e azzanna la padrona: ferita una donna

Il cane di una ragazza di 16 anni sarebbe stato ucciso nei giorni scorsi da un altro cane che vivrebbe all'interno di un condominio in via Pietro Nenni a Parma. L'episodio si sarebbe verificato nella giornata del 15 marzo. Secondo quanto riferito da alcuni residenti infatti il cane sarebbe stato attaccato dal cane che vive nel condominio. "Il cane che ha attaccato e ucciso l'altro cane non ha la museruola, nonostante la richiesta di molti condomini. Nel corso degli ultimi mesi anche altri cani sono stati azzannati. Nonostante le denunce alle autorità competenti siamo in pericolo: ci sono anche persone anziane che vivono nel terrore. Non sono ancora stati presi provvedimenti nei confronti del cane, nonostante quello che è successo". L'ultimo attacco sarebbe stato ai danni di un cane di una giovane 16enne: nel corso dell'aggressione il pitbull avrebbe aggredito anche la ragazza, che ha riportato alcune ferite dovute al morso del pitbull.