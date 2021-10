Via Pasini torna a due corsie, l'assessore Benassi: "Oggi passano 1000 auto e 400 tra pedoni e ciclisti"

Via Pasini tornerà a due corsie, con la pista ciclabile ridotta a un solo senso di marcia. Il comune continua la sua sperimentazione, spiega l'assessore alle Politiche di sostenibilità ambientali, Tiziana Benassi. "La criticità comunicata dai cittadini da diversi anni riguarda l’incrocio ciclopedonale di via Pasini con Santa Croce. La sperimentazione verrà fatta in più fasi, parte da un punto zero che è il periodo estivo per arrivare a una fase uno che sarebbe identificato nel periodo post-scuole. Continuerà in una fase due che prevede una soluzione diversa, ovvero il restringimento della pista ciclabile a una corsia mantenendo quindi le due corsie dell’auto. Però la cosa importante da sottolineare la notiamo quando andiamo a monitorare i numeri: tenete conto che oggi nell’ora di punta, dalle 7:30 alle 8:30, passano più o meno 1.000 auto e 400 tra ciclisti e pedoni. Questo vuol dire che dobbiamo tutelare sicuramente la sicurezza di tutti anche continuando analizzare questi numeri".