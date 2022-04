Via Praga, i carabinieri bloccano tre ragazzi prima di un furto: denunciati

Servizi in città da parte delle quattro Stazioni carabinieri, della Sezione Radiomobile e della pattuglie a cavallo della Compagnia di Parma. I controlli, alle oltre 150 persone ed ai circa 70 veicoli, hanno permesso di effettuare un arresto, diverse denunce ed alcune segnalazioni amministrative. Le denunce per oggetti atti ad offendere sono state indirizzate a tre giovani. La pattuglia della stazione di Parma Oltretorrente ieri sera, in servizio in Via Praga, ha notato una macchina parcheggiata davanti a un cancello pedonale di un’abitazione con all’interno tre persone che alla loro vista hanno tentato di nascondersi. Durante l’identificazione hanno mostrato nervosismo e non hanno saputo giustificare la loro presenza nella via.

In seguito alla perquisizione del veicolo sono stati trovati diversi arnesi atti ad offendere ed idonei per perpetrare furti in abitazione. Condotti in caserma sono stati denunciati per possesso di oggetti idonei ad offendere. Dal controllo è emerso che il conducente del mezzo non ha mai conseguito la patente e pertanto è stato denunciato per guida senza patente.

E' stato arrestato per evasione un 27enne moldavo. Ieri sera, mentre percorreva Viale Mentana in compagnia di un amico, è stato riconosciuto dalla pattuglia della Sezione Radiomobile. Il giovane era ricercato e già dal pomeriggio non era stato trovato in casa dalla pattuglia della Stazione competente per territorio. Condotto In caserma al termine delle formalità di rito è stato posto nuovamente posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sul fronte della repressione dello spaccio di sostante stupefacenti, diversi i controlli soprattutto nei parchi cittadini che hanno portato al sequestro di pochi grammi di hashish e marijuana ed alla segnalazione di diversi giovani quali assuntori. Sul fronte della circolazione stradale, è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza un 40enne