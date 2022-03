Via Reggio, 29enne entra in un garage per rubare: un cittadino lo vede e lo fa arrestare

Si è introdotto all'interno di un garage di un'abitazione di via Reggio a Parma per rubare ma un cittadino lo ha visto ed ha chiamato i carabinieri. Un 29enne pakistano, senza fissa dimora, è stato arrestato dai militari della sezione radiomobile, che sono arrivati sul posto pochi istanti dopo la segnalazione. Il giovane è stato sorpreso all'interno del box mentre rovistava all'interno di alcuni scatoloni. Il ladro, con il cappuccio in testa e una sciarpa sul volto, era entrato dopo aver scavalcato una recenzione metallica alta due metri. I carabinieri lo hanno bloccato ed arrestato con l'accusa di furto aggravato. I militari hanno anche accertato che, poco prima, il 29enne aveva rovistato all'interno di un furgone parcheggiato in cortile. Dopo l'identificazione è stato arrestato per furto aggravato: ora si trova nelle camere di sicurezza della caserma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.