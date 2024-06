Paura in via Savani: a fuoco il casolare delle ferrovie

Paura in via Savani a Parma, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 giugno per un incendio che si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, all'interno del casolare delle ferrovie, lungo i binari.

Sul posto sono arrivate, a partire dalle ore 3, due squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in atto le operazioni di spegnimento dell'incendio. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Sul posto anche una pattuglia della polizia di stato. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti né intossicati. Gli operatori del 115 hanno spento l'incendio e stanno effettuando le operazioni per la messa in sicurezza dell'area.

IN AGGIORNAMENTO