Via Sidoli, 40enne accoltella la madre e si barrica in casa: i carabinieri entrano e lo bloccano

AGGIORNAMENTI - Alle 14.45 i carabinieri sono entrati e sono riusciti a bloccare il 40enne, che aveva il coltello in mano. I militari hanno fatto irruzione, dopo aver preso tutte le misure di sicurezza del caso e sono riuscito a bloccarlo.

L'uomo, che era in casa con un grosso coltello in mano, è stato reso inoffensivo. È in buone condizioni di salute. Sul posto i sanitari del 118 e il medico che ha in cura il 40enne per dargli assistenza.

Poco prima di mezzogiorno di oggi, lunedi 9 ottobre, nel quartiere San Lazzaro, tra via Sidoli e via Casa Bianca, un uomo di 40 anni con problemi psichici e in evidente stato di agitazione, ha aggredito la madre al termine di una discussione ferendola con un'arma da taglio. L'episodio è avvenuto in via Varsavia.

La donna, ricoverata al Pronto Soccorso di Parma, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo si è barricato in casa, sul posto ci sono carabinieri, vigili del fuoco e le ambulanze del 118, al lavoro per riportare la situazione alla normalità.

Secondo le prime informazioni il 40enne avrebbe ancora in mano il coltello utilizzato per l'aggressione. I carabinieri hanno circondato l'abitazione, chiudendo le strade circostanti in via precauzionale per motivi di sicurezza. Davanti all'ingresso della casa anche i vigili del fuoco.

IN AGGIORNAMENTO