Mistero in via Spezia, 36enne straniero trovato in strada con ustioni al volto: gravissimo in Rianimazione

Un 36enne di origine nordafricana è stato trovato e soccorso dagli operatori del 118 nella mattinata di oggi, giovedì 2 marzo, in strada Pontasso, una laterale di via Spezia a Parma. Secondo le prime informazioni il ragazzo, subito preso in carico dai sanitari e trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma, era gravemente ferito con pesanti ustioni al volto e al collo.

Subito dopo il trasporto in ospedale è stato trasferito nel reparto di Rianimazione, vista la gravità della sua situazione sanitaria. Non è chiaro se il giovane sia stato vittima di aggressione e come si sia provocato le ustioni. Sul posto è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco e la polizia. La pista dell'incidente stradale sarebbe da escludere: le ipotesi più accreditata sono quella dell'aggressione o del gesto volontario. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 con ambulanza e automedica, anche la polizia che sta indagando sull'episodio.

IN AGGIORNAMENTO