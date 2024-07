Via del Taglio, uomo accoltellato davanti a un bar: grave al Maggiore

Grave episodio di violenza nelle prime ore della mattinata di domenica 14 luglio tra strada del Taglio a Parma. Erano da poco passate le sei e mezza quando, per motivo in corso di accertamento, una persona è stata accoltellata. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica.

Secondo le prime informazioni l'uomo, di origine sudamericana, sarebbe stato accoltellato di fronte al bar Matilde in strada del Taglio. La vittima, che sarebbe stata raggiunta da più fendenti, è stata medicata sul posto e trasportata a sirene spiegate in ospedale. Non è chiaro se l'uomo sia stato accoltellato da un singolo aggressore o se sia stato coinvolto in una rissa, poi finita nel sangue.

L'uomo ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono considerate particolarmente gravi. Sul posto anche i poliziotti della Questura di Parma che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dell'aggressore e per ricostruire nel dettaglio l'episodio di sangue.

IN AGGIORNAMENTO