Via Toscana, area ripulita e messa sotto sequestro

Il giorno dopo la tragedia sfiorata in via Toscana, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e alcune associazioni hanno ripulito la strada dal pietrisco e dai detriti che il treno merci ha vomitato sull'asfalto. Una pioggia di proiettili che ha devastato circa una trentina di auto. Resta, infatti, lo scenario del tremendo impatto delle pietre sull'asfalto. La strada è chiusa al traffico e i residenti possono raggiungere la loro abitazione a piedi. L’incontro con i tecnici di RFI, per un ulteriore aggiornamento, ci sarà alle 14. Intanto, la circolazione dei treni è sospesa fra Reggio Emilia e Parma, sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza, a seguito dello svio dei due carri vuoti del treno merci di una società privata. I treni regionali provenienti da nord terminano la corsa a Parma, quelli provenienti da sud a Reggio Emilia. Il collegamento fra le due stazioni è garantito da un servizio spola effettuato con autobus, con allungamento dei tempi di viaggio di circa un’ora. Potenziato il servizio di assistenza ai clienti nelle stazioni di Bologna, Reggio Emilia e Parma. Le Frecce con fermate a Reggio Emilia storica e Parma sono instradate sui binari Alta Velocità ed effettuano la sola fermata di Reggio Emilia AV Mediopadana. Gli Intercity e Intercity Notte seguono il percorso via Verona – Brescia – Milano con allungamento dei tempi di viaggio fra 2 e 3 ore. Prevista la cancellazione di alcune corse.

Sul tratto ferroviario interessato dal deragliamento, i pali della linea sono stati divelti e i binari piegati. Molte parti del convoglio sono state poste sotto sequestro, assieme all'area interessata. Partirà un'inchiesta che dovrà chiarire le cause che hanno portato al disastro. Sono in corso degli accertamenti della polizia scientifica. Una volta che l’area sarà dissequestrata si potrà intervenire per rimettere in sesto i binari e la circolazione.