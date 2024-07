Via Toscana, continuano i disagi sulla linea Parma-Reggio Emilia

Continuano i disagi alla circolazione ferroviaria, dopo il disastro - fortunatamente senza vittime - di via Toscana che si è verificato giovedì scorso. Tra Reggio Emilia e Parma, lungo la linea tradizionale, i convogli regionali sono cancellati e la tratta è coperta da bus sostitutivi con tempi di percorrenza che arrivano fino a 60 minuti. La procura di Parma, intanto, ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario. La magistratura fa luce sull'accaduto, per ora non ci sono indagati. L'area interessata dall'incidente è ancora sotto sequestro e i tempi di ripristino sembrano ancora lunghi.