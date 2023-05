Giallo in via Toscana: donna 52enne trovata in condizioni gravissime vicino ai binari della ferrovia. E' stata colpita da un treno in transito

Giallo in via Toscana: una donna moldava di 52 anni è stata trovata ferita e in condizioni gravissime vicino ai binari della ferrovia che costeggia la strada.

Qualcuno nelle vicinanze si è accorto che qualcosa non andava e ha chiamato il 118, ieri sera 12 maggio, poco dopo le 23.

La scena che si è presentata ai sanitari è stata quella di una persona riversa a terra in condizioni gravissime. I soccorritori hanno quindi portato la donna in ospedale al Maggiore, dove si trova ricoverata nel reparto Rianimazione.

Nel frattempo sono scattate le indagini da parte della polizia (le Volanti sono immediatamente intervenute sul posto) per cercare di capire cosa sia successo ieri sera in quella zona della città. Sembra che la donna sia stata colpita dal treno Intercity notte 755 che da Milano era diretto a Lecce. Il treno, transitando sui binari che costeggiano via Toscana, avrebbe colpito la donna che si era appartata nei pressi del binario per espletare alcuni bisogni fisiologici. Per la polizia quindi si sarebbe trattato di un tragico incidente. La linea ferroviaria è rimasta interrotta fino all'1.20 della notte per poi essere riattivata regolarmente poco prima delle 2 di notte.

