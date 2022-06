Choc in via Toscanini, tre giovani pestano un 27enne per strappargli il cellulare: arrestato 19enne 

Prima lo hanno circondato, mentre si trovava su una panchina di viale Toscanini in compagnia della fidanzata, poi - dopo aver utilizzato la classica scusa della sigaretta e fatto alcune avance alla ragazza - lo hanno preso a calci e pugni in faccia. Tutto per rubargli il telefono cellulare. Ennesima aggressione in pieno centro a Parma. Un 27enne parmigiano è stato aggredito sabato sera da tre giovani, tra cui un 19enne afgano, che è stato poi fermato ed arrestato dalla polizia.

Gli agenti, in strada per alcuni controlli, hanno notato due ragazzi al centro della strada che si spintonavano reciprocamente. Nella circostanza uno dei due uomini attirava l’attenzione dei poliziotti, riferendo di essere stato aggredito. Il giovane, presunto responsabile del'aggressione, è stato bloccato insieme ad una pattuglia della Squadra Mobile, giunta tempestivamente sul posto. I poliziotti procedevano all’identificazione e al controllo dei due giovani, allo scopo di ricostruire e chiarire lo svolgimento dei fatti accaduti.

Il giovane che ha cercato di scappare è stato identificato per un cittadino afgano 19 enne domiciliato a Parma, mentre l'altro è un cittadino parmigiano 27enne. Sul posto era presente anche la compagna del 27enne una ragazza italiana di 22 anni.

Il 27enne, molto scosso e con evidenti escoriazioni sulle braccia, riferiva di essere stato vittima insieme alla sua compagna di un tentativo di rapina da parte di tre giovani, di cui uno era proprio il ragazzo presente sul posto. Date le circostanze e quanto riferito dalle vittime nell’immediatezza, per meglio chiarire quanto accaduto tutti sono stati portati in Questura, A questo punto il 19enne ha opposto resistenza, scalciando contro tutti i poliziotti presenti e minacciando di morte gli stessi.

Il 27enne ha riferito di essere stato avvicinato da tre ragazzi mentre era seduto su una panchina di Via Toscanini in compagnia della propria fidanzata. Con la scusa di chiedere una sigaretta hanno iniziato a fare delle avances alla ragazza. Al suo diniego di offrire loro la sigaretta e nel tentativo di andar via allo scopo di evitare situazioni spiacevoli, uno dei tre ragazzi ha strappato al 27enne gli occhiali da vista lanciandoli a terra.

Mentre la vittima cercava di recuperarli, uno degli altri due gli ha sferrato un pugno in pieno volto. Contemporaneamente, il terzo aggressore (poi identificato per il 19enne arrestato) gli ha strappato dalle mani il cellulare e gli ha sferrato un calcio facendolo cadere a terra. Il 27enne ha poi rincorso il proprio aggressore raggiungendolo allo scopo di recuperare il cellulare. Il rapinatore è stato poi fermato dalle pattuglie-

Il giovane afgano è stato arrestato per il reato di tentata rapina e denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dell’arresto è stata data immediata notizia all’Autorità Giudiziaria che ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.