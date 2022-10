Via Trento, colpo in una caffetteria: spaccano la vetrina e portano via l'incasso

Colpo in via Trento: intorno alle 3 della notte tra il 30 e il 31 ottobre, un gruppo di persone ha mandato in frantumi la vetrina di una caffetteria con un blocchetto di cemento, portando via dal locale il fondo cassa e qualche bottiglie di liquore per un bottino che si aggira intorno a un centinaio di euro. I carabinieri di Parma hanno avviato le indagini, facendo i rilievi del caso e mettendosi sulle tracce dei ladri che hanno agito nella notte.