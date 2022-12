Assaltano nella notte un supermercato di via Venezia: 28enne e 31enne in manette

Stanotte, alle ore 2, gli Agenti delle Volanti, su indicazione della Sala Operativa della Questura, sono intervenuti in Via Pizzaferri, presso il parcheggio situato alle spalle di un supermercato di Via Venezia, poiché un richiedente aveva segnalato l’attivazione dell’allarme anti-intrusione del supermercato.

Lo stesso riferiva di aver visto nel parcheggio due uomini che si passavano della merce, fornendone altresì una descrizione dettagliata. Le Volanti, giunte sul posto, hanno appreso dalla guardia giurata nel frattempo intervenuta che le porte scorrevoli dell’ingresso del supermercato erano semi aperte e, pertanto, erano state verosimilmente forzate, con ciò potendosi supporre che si fosse appena compiuto un furto e che gli autori potessero ancora trovarsi nei paraggi.

I poliziotti, pertanto, hanno proceduto a perlustrare la zona adiacente il supermercato e, spostatisi sul retro dello stesso, hanno notato la presenza di un uomo extracomunitario - corrispondente alle descrizioni di uno dei soggetti segnalati - armeggiare con un carrello in uso ai dipendenti del negozio che, alla vista dell’auto della Polizia, si è allontanato repentinamente cercando di eludere il controllo.

Ciononostante lo straniero è stato immediatamente raggiunto e, una volta fermato, oltre a mostrarsi insofferente al controllo di Polizia, rispondendo in modo vago alle domande che gli venivano rivolte, è stato trovato nelle vicinanze del predetto carrello ove erano poggiate due buste con il marchio del medesimo supermercato che contenevano giubbotti di diverse taglie e diverse bottiglie di superalcolici.

Sottoposto a perquisizione personale, inoltre, è stato trovato in possesso di una tronchesina, della quale non è riuscito a giustificare il possesso.

Identificato sul posto per un cittadino marocchino 28enne, lo stesso ha poco dopo confessato il furto, aggiungendo di essere stato aiutato da un complice allontanatosi repentinamente prima dell’arrivo delle volanti.

A conferma di quanto dal medesimo dichiarato, i poliziotti hanno proceduto a effettuare un controllo all’interno del supermercato, così constatando l’ammanco dagli espositori delle merce rinvenuta, e, prima di rientrare in Questura, un equipaggio delle volanti intervenute è rimasto sul posto al fine di effettuare un ulteriore controllo nel perimetro del supermercato onde verificare l’eventuale presenza del complice.

Pertanto, dopo pochi minuti, in un’area verde adiacente al supermercato, i poliziotti hanno notato una grossa busta nera contenente altri giubbotti e numerose bottiglie di alcolici, nonché - poco distante - un uomo che dormiva ricoperto da giubbotti dello stesso tipo di quelli rinvenuti. L’uomo, quindi, è stato svegliato dagli operatori e, una volta identificato, è risultato essere un 31enne italiano, già noto alle forze dell’ordine.

All’atto del controllo, quest’ultimo ha anch’egli confessato il furto, dichiarando di averlo compiuto con un cittadino marocchino, incontrato poco prima nei pressi di un esercizio commerciale di via Trento. Quanto alle modalità, ha riferito di essersi introdotto con il complice, entrambi incappucciati, all’interno del supermercato, forzando la porta di ingresso.

Portati in Questura, i due soggetti sono stati sottoposti agli accertamenti di rito ed, all’esito dei quali è emerso che ciascuno di loro ha altri precedenti per reati specifici. Al termine delle attività, pertanto, i due giovani sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso.