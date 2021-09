Via Verdi, tenta di farsi cambiare 50 euro falsi: scoperto è costretto a scappare

Un uomo ha tentato una truffa, ieri in pieno giorno, in via Verdi a Parma ma non è andata a buon fine ed è scappato visto che alcune persone, che hanno notato le sue intenzioni, hanno chiamato i carabinieri. Un malvivente infatti nella mattinata di ieri, lunedì 13 settembre, si trovava nella zona di via Verdi ed ha iniziato a chiedere ai commercianti e alle persone presenti se avevano da cambiare 50 euro. L'uomo ha preso di mira in particolare gli anziani, sperando che non notassero il fatto che la banconota fosse falsa. Qualcuno però si è accorto del tentativo di raggiro e l'uomo è stato costretto a scappare.