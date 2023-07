Via Zarotto, precipita dal tetto di casa mentre lavora: è grave

Un uomo è caduto dal tetto della sua abitazione mentre stava lavorando. In via Zarotto, nel pomeriggio di sabato, 22 luglio, si è sfiorata la tragedia. Per cause ancora in corso d'accertamento l'uomo è precipitato al suo rovinosamente ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni sarebbero gravi.