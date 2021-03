Parma sfida il virus e le restrizioni: prenotazioni boom per l'estate

I parmigiani stanno già pensando all'estate del 2021, così come le agenzie di viaggio e i vari operatori turistici che sperano di poter tornare a lavorare a partire dai mesi più caldi dell'anno in corso. Le restrizioni e le chiusure, per ore previste fino a maggio, verranno probabilmente prorogate ma è probabille che, come era stato l'anno scorso e con in più la campagna vaccinale in atto, in estate si possa tornare a circolare liberamente, anche in Italia.

Se in questi giorni è in corso una polemica per il fatto che per le festività pasquali è possibile viaggiare all'estero anche per turismo ed è vietato invece uscire dal proprio comune di residenza, tra luglio e settembre i viaggi saranno probabilmente consentiti anche in territorio italiano.

Le agenzie di viaggio della città si stanno preparando, anche se potranno riaprire al pubblico solo il 6 aprile. "Le prenotazioni ci sono e anche per mete in Italia, prima di tutto per la Sardegna e la Sicilia. Oltre alle storiche località turistiche come la Spagna che, tra l'altro, si possono raggiungere anche per le festività pasquali, come chiarito dal governo con l'ultimo decreto".

I parmigiani, quindi, sono fiduciosi nel futuro dei prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda la campagna vaccinale. "Una delle mete più ambite è l'isola di Lampedusa - ci racconta la titolare di un'agenzia viaggi di Parma. Le persone che fanno parte della fascia di popolazione degli over 50, in particolare, hanno già iniziato ad organizzarsi per i mesi estivi e per settembre: sperano che con i vaccini si possa tornare a viaggiare. Molte agenzie si sono organizzate e garantiscono rimborsi in caso di mancata partenza a causa della pandemia da Covid-19".