Viale Fratti, auto in fiamme

Allarme in viale Fratti: intorno alle 18:30, un'auto è andata in fiamme. La vettura in sosta ha preso a fuoco, sul posto la polizia e due squadre di vigili del fuoco impegnate a domare le fiamme e a ripristinare la viabilità lungo il tratto interessato. Traffico bloccato per la messa in sicurezza della zona, un forte odore di bruciato si è dipanato in pochissimi istanti. Nessuno è stato coinvolto nel rogo, gli inquirenti lavorano per chiarire la dinamica che ha scatenato il fuoco.