Giallo in viale Fratti, giovane trovato ferito in strada nella notte: grave al Maggiore

Un giovane è stato soccorso, nel corso della nottata tra lunedì 27 e martedì 28 febbraio, dai soccorritori del 118 dopo una segnalazione. Il ragazzo, che si trovava in strada lungo viale Fratti a Parma, riportava alcune ferite ed è stato subito medicato e poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni il giovane era a piedi in strada: vicino a lui non c'erano veicoli, che potrebbero far pensare ad un incidente stradale. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'episodio. Una delle ipotesi è che possa essere stato vittima di un'aggressione. Il ragazzo avrebbe riportato ferite gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO