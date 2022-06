Viale Fratti, scontro tra due auto: un ferito all'ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 giugno, un tamponamento tra due auto ha bloccato il traffico all'incrocio tra viale Fratti e via Trieste. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e uno dei due conducenti è stato trasportato in ospedale con ferite di media gravità. Si indaga sulle cause dello scontro. Sul posto un'auto ambulanza del 118, con gli operatori sanitari.