Viale Mariotti, ubriaco lancia una bottiglia di vetro contro un coetaneo: denunciato 18enne

Ha lanciato una bottiglia di vetro contro un suo coetaneo, con il quale aveva appena avuto un diverbio. Un giovane marocchino di 18 anni è stato bloccato da alcuni poliziotti in borghese - che stavano effettuando alcuni controlli per prevenire il fenomeno delle baby gang in centro storico - che lo hanno poi identificato e denunciato.

L'episodio si è verificato in viale Mariotti, una delle aree più a rischio per quanto riguarda la microcriminalità giovanile. Il giovane aggressore era visibilmente ubriaco: per lui sono scattate alcune denunce, per getto pericoloso di cose e tentate lesioni aggravate. Il 18enne marocchin, non essendo risultato in possesso dei documenti atti a giustificare la regolarità del proprio soggiorno sul territorio nazionale, è stato preso in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma ai fini del controllo amministrativo della sua posizione.

Ieri si sono svolti alcuni controlli congiunti del territorio all’interno del centro cittadino, tra Piazza Ghiaia, Viale Mariotti, Viale Toschi, Via Dante, Via Garibaldi e Piazzale della Pace: sono state coinvolte 4 pattuglie della polizia di stato, 4 dell’arma dei carabinieri, 1 della guardia di finanza e 2 della polizia locale. Sono state controllate 75 persone e 3 esercizi commerciali. Sono state elevate 7 sanzioni amministrative, di cui 5 per la violazione della normativa anticovid e, in particolare, per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, e 2 per la violazione dell’art. 688 c.p., che punisce la condotta di ubriachezza.

Le sanzioni per il mancato utilizzo della mascherina sono state elevate ad alcuni giovani fermi alla fermata dell’autobus in viale Mariotti senza mascherina. Per loro è pertanto scattata la multa di 400 euro. Durante i controlli le pattuglie in servizio hanno notato un ragazzo di 27 anni particolarmente agitato e intento a dar fastidio ad altri suoi coetanei. Il giovane è stato pertanto condotto presso il comando dei carabinieri e denunciato per ubriachezza.