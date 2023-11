Viale Piacenza, furto in abitazione: espulso uno dei due ladri

Nel fine settimana appena trascorso la Questura di Parma ha intensificato l’attività di controllo del territorio per assicurare una costante attività di prevenzione repressione dei reati predatori, e garantire la percezione di sicurezza nei cittadini. Sabato pomeriggio un equipaggio delle volanti è intervenuto in zona Viale Piacenza per segnalazione di furto all’interno di un immobile disabitato. Il proprietario dell’immobile ha riferito che, in occasione di un controllo allo stabile, ha notato che i lucchetti posti sul cancello pedonale erano stati sostituiti e che una delle finestre aveva un vetro rotto. La volante, giunta immediatamente sul posto per un controllo, ha trovato all’interno dell’appartamento due soggetti stranieri privi di documenti, i quali riferivano di essere entrati all’interno dello stabile per trascorrere la notte.

Alla luce di ciò, i due uomini sono stati accompagnati in Questura per essere compiutamente identificati. Al termine delle operazioni di fotosegnalamento da parte del personale della Polizia Scientifica i due uomini sono stati identificati per un cittadino tunisino 22enne, incensurato in possesso di un biglietto di invito a presentarsi presso la Questura dell’Aquila a fine mese, e un cittadino tunisino 45enne irregolare sul territorio nazionale incensurato. L’uomo è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ha avviato il procedimento di espulsione con la notifica del decreto eseguito con ordine di accompagnamento al CPR di Gorizia emesso dal Questore di Parma. L’accompagnamento è stato eseguito dal personale della Questura sabato pomeriggio.