Viale Piacenza, investite sulle strisce pedonali: gravi due donne

Un brutto incidente si è verificato in mattinata su Viale Piacenza, alle 7:20 all'altezza della rotonda che collega la strada con la zona stazione. Un'auto, per cause ancora in corso d'accertamento, ha investito due donne mentre attraversavano le strisce pedonali. Entrambe hanno riportato ferite gravi e sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Sul posto gli uomini del 118 hanno somministrato le prime cure alle ferite.