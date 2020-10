Viarolo, senso unico alternato con semaforo lungo la Sp10 di Cremona

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che si viaggerà a senso unico alternato, regolato da semaforo lungo la SP.10 di Cremona in prossimità dell’intersezione con Via Bojardo in località Viarolo, dalle ore 19 di mercoledì 4 novembre alle ore 6 di giovedì 5 novembre 2020 La misura si è resa necessaria all’interno dei lavori del corridoio plurimodale Tirreno - Brennero raccordo autostradale fra l’Autostrada della Cisa e l’autostrada Brennero Nogarole Rocca 1 Lotto, in particolare per consentire i lavori per la realizzazione di una rotatoria “PV1”, che richiedono di occupare parte della carreggiata stradale.

