Viarolo: via i mezzi pesanti dal centro abitato

Da domani, sabato 17 aprile, i mezzi pesanti non attraverseranno più il centro abitato di Viarolo, ma percorreranno la nuova tangenziale, misura molto attesa dalla cittadinanza. Le ordinanze che limitano la circolazione veicolare all’interno dell’abitato sono state emesse dai due Comuni competenti per territorio, Parma e Sissa Trecasali, su parere positivo della Provincia di Parma, che è l’Ente proprietario della strada, e ha predisposto l’opportuna cartellonistica. La tangenziale di Viarolo sarà presa in carico ufficialmente dalla Provincia nei prossimi giorni e, in vista della consegna da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.

