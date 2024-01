Tragedia a Vicofertile: muore un bambino di 10 anni

Tragedia a Vicofertile, dove un bambino di 10 anni è morto molto probabilmente per una encefalite.

Si pensava a una banale influenza, in realtà le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e nonostante il 118 sia intervenuto con due automediche, la corsa in Rianimazione è stata inutile: il bambino è deceduto poco dopo. I medici ipotizzano una encefalite che non ha lasciato scampo al piccolo. Le condizioni sono peggiorate nel corso di oggi pomeriggio e si è quindi reso necessario l'intervento del 118 e il trasporto in Rianimazione, ma è stato tutto inutile.