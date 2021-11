Vicolo Grossardi: la polizia locale sgombera i magazzini occupati

Polizia Locale: liberato immobile del Comune, occupato abusivamente. Si tratta di vecchi magazzini costituiti da tre box prefabbricati, situati un'area cortilizia di vicolo Grossardi, a lato dell'asilo nido Le Nuvole. La vicenda si protraeva ormai da 10 anni, durante i quali erano già stati fatti diversi tentativi di recupero dei locali stessi, con risvolti giudiziari.

I magazzini, infatti, sono stati utilizzati per lungo tempo da un artigiano che fino all'ultimo ha cercato di fare valere le proprie ragioni, nonostante che, fin dal 2017, il tribunale di Parma avesse emesso una sentenza di sgombero coattivo, seguita da una intimazione di sfratto per motivi di pubblica incolumità: i locali infatti presentano problemi di sicurezza statica e devono essere necessariamente sottoposti a verifiche e sistemati.

La Polizia Locale, con l'ausilio della Polizia di Stato, alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario, ha dato esecuzione a quanto ordinato dal Tribunale consentendo all'artigiano di recuperare quanto di sua proprietà e chiudendo gli ingressi con nuove serrature. L'operazione si è svolta in sicurezza, nonostante le rimostranze dell’interessato.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alla sicurezza, Cristiano Casa, che ha dichiarato: “Si tratta di un intervento che dà seguito ad un’ingiunzione giudiziaria, necessaria anche per questioni di pericolosità dell’immobile. Ringrazio tutto il personale e le forze di Polizia intervenute. Il Comune è rientrato in possesso di un bene pubblico, ristabilendo un principio di legalità e con la possibilità di destinarlo, in futuro, a nuovi usi a favore della collettività”.