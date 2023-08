"Agiscono in pieno giorno con passamontagna, mascherina e una Seat bianca": ecco il video della banda di ladri che svaligia gli appartamenti

Una banda di presunti ladri che agisce in pieno giorno e ripulisce gli appartamenti tra Sorbolo e la Bassa reggiana. E' questo l'allarme lanciato dal sindaco di Sorbolo Nicola Cesari che ha pubblicato, sulla propria pagina Facebook, un video che sta girando in questi giorni nei gruppi dei paesi limitrofi.

"Il video che vedete proviene da S.Sisto di Poviglio e ormai è diventato virale; poiché mi avete scritto in tantissimi, ho deciso di pubblicarlo per mettere in guardia tutti i residenti della bassa. Questa banda di ladri, come vedete, si muove in pieno giorno (erano le 17.30) con una Seat bianca familiare, guanti bianchi, ben vestiti, passamontagna, cappellini scuri e mascherina, zainetto e piede di porco. Probabilmente hanno colpito una abitazione i cui residenti non erano in casa, ma ciò non toglie, come segnalato nei giorni scorsi, che i ladri approfittino anche delle tv accese nelle abitazioni per tentare di non farsi sentire all’interno e spesso ad orario post cena. Come sempre a fare la differenza sono la diffidenza e le segnalazioni tempestive al 112 e al sottoscritto! Segnalate subito senza indugio ogni movimento sospetto, perché in questi gironi questi delinquenti non vanno in vacanza".

