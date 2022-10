VIDEO - Mezzo agricolo si ribalta e il conducente rimane sotto: intervento del Saer

Un uomo di 64 anni residente in Provincia di Parma stava manovrando un mezzo agricolo per la legna quando la macchina si è ribaltata e lui è rimasto schiacciato procurandosi un trauma all’arto inferiore. L'incidente si è verificato a Grezzo di Bardi, l'uomo fortemente dolorante ha fatto in tempo a chiamare i soccorsi che l'hanno raggiunto tempestivamente.

I tecnici del Saer che lo hanno immobilizzato e trasportato su barella portantina in un luogo sicuro per essere verricellato da EliPavullo che lo ha trasportato in condizioni di media gravità all’Ospedale Maggiore di Parma per le cure mediche del caso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Bardi, l’Ispettore del Lavoro dell’Azienda Usl per le verifiche del caso sul luogo dell’incidente.