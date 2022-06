Vigili del fuoco in ginocchio, è allarme: "Grave carenza di personale, pochi automezzi e scarse attrezzature"

"Grave carenza di personale, pochi automezzi e scarse attrezzature: i vigili del fuoco, impegnati non solo sul fronte degli incendi boschivi, anche questa estate,rischiano di non riuscire a garantire il soccorso al Paese". E' quanto afferma Massimo Vespia, segretario generale della FnsCisl, la Federazione Nazionale della Sicurezza della Cisl, inuna nota. "L'intero settore - denuncia - è letteralmente inginocchio, non arriva nemmeno l'acqua perché le autobotti sono insufficienti".

"Il problema degli organici dei Vigili del Fuoco inizia ad essere una preoccupante criticità che non può continuare ad essere sottostimata dal governo e dalla politica in generale" sottolinea. "Sia chiaro una volte per tutte: inpericolo non è solo la capacità dei Vigili del Fuoco di intervenire nei tantissimi incendi boschivi ma anche il nonriuscire ad assicurare il soccorso ordinario alla popolazione.Occorre un immediato intervento del governo in grado diriconoscere l'autentica crisi che sta attraversando il CorpoNazionale dei Vigili del Fuoco con cospicue assunzioni e acquisti di automezzi e attrezzature" chiede Vespia. "La politica ed il governo- conclude - dimostrino con fatti concreti di avere veramente a cuore le sorti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, in particolare, il diritto alla sicurezzadei cittadini".