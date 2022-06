Vignali: "Troppa violenza, servono vigili di quartiere e presidi fissi"

"Accoltellamenti, botte, aggressioni, in poche ore Parma è stata teatro di numerosi atti di violenza che hanno anche rischiato di coinvolgere incolpevoli passanti. Di questo passo lasceremo quartieri, periferie e anche il centro storico in mano a bande, baby gang e microcriminali. Con le cittadine e i cittadini chiusi in casa la sera per paura. Non credo che a questo punto si possa più parlare di sicurezza percepita. Il livello di degrado raggiunto è una delle conseguenze dirette anche della riduzione dell’organico della polizia locale di 40 unità e del fatto che non c’è mai stata una vera guida, perché in dieci anni si sono susseguiti 8 comandanti, quasi uno all’anno". Così Pietro Vignali, che sfiderà il prossimo 26 giugno Guerra per la poltrona di sindaco in città.

"Se si vuole invertire questa tendenza bisogna incrementare l’organico della polizia locale, ritornare al vigile di quartiere e ai presidi nella città. Tutte cose che c’erano dieci anni fa e infatti la città non versava in queste condizioni. Servono poi più telecamere e un loro migliore utilizzo. La città deve tornare ad essere viva, piena di eventi culturali diffusi, che sono uno strumento efficace per combattere il dilagante degrado. I parmigiani meritano vivere serenamente i quartieri della nostra città".