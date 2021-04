In via Zarotto una Pasqua fortunata

Un milione di euro. E' quanto si è portato a casa un giocatore della tabaccheria Pedrazzoni, in via Zarotto, grazie al Milion Day e alla sua combinazione fortunata, nel sabato di Pasqua. Un bel bottino, grazie a cinque numeri: 15, 21, 23, 24 e 25. E' la vincita più alta mai avvenuta in ricevitoria.