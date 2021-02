Viola il coprifuoco e gira per Fidenza con un manganello in auto: denunciato 42enne

Ha violato il coprifuoco e dopo le ore 22 si trovava in strada, a bordo della propria auto, senza una giustificazione valida. Un 42enne di origine campana ma residente in provincia di Parma, è stato identificato e sanzionato dai carabinieri della stazione locale. L'uomo, oltre e violare il coprifuoco, aveva in auto anche un manganello artigianale in plastica e metallo, potenzialmente molto pericoloso. Per questo motivo è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. A Parma, invece, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato tre stranieri che si trovavano al di fuori della loro abitazione dopo le ore 22: i giovani erano in possesso di alcune dosi di marijuana per uso personale. I tre sono stati sanzionati per la violazione delle normative anticontagio e segnalati in Prefettura come consumatori.