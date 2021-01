Viola il coprifuoco per andare a trovare la fidanzata: giovane multato per 400 euro

Ha violato il coprifuoco per andare a trovare la fidanzata. Un giovane di San Secondo Parmense è stato fermato nella serata di ieri venerdì 15 gennaio mentre si trovava in strada, oltre le 22, l'orario previsto per il rientro nelle proprie abitazioni. Per il giovane, che è stato sorpreso alle 23.30 dai militari, è scattata una multa salata di 400 euro, come previsto dalle normative anticontagio contenute nei decreti del Governo.