Viola il decreto di espulsione e torna a Parma: arrestato

Un cittadino albanese, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato. Si tratta di un ventenne senza fissa dimora, ritrovato dalla polizia all'interno di un appartamento in via Trento. Dopo gli accertamenti del caso, si è appurato che lo stesso, gravato da un decreto di espulsione emesso il 19 aprile del 2023, aveva spontaneamente abbandonato il territorio nazionale, per poi farvi rientro dopo aver attraversato la frontiera greca prima dei 5 anni che - per legge - sono necessari al rimpatrio. All’esito della direttissima, dove il cittadino albanese è stato condannato alla pena della reclusione per mesi 6, è stata disposta la liberazione dello stesso con contestuale emissione del nulla osta alla sua espulsione coattiva dal territorio nazionale. Accompagnamento in frontiera, la misura verrà eseguita nella giornata odierna.